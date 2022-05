Ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Desmond Child και θα παρουσιάσουν μια ζωντανή συναυλία με μοναδικό σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου του 2022 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο Alice Cooper, η Bonnie Tyler, η Rita Wilson, ο Σάκης Ρουβάς, οι The Rasmus, η Lena Hall, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Chris Willis, ο Kip Winger, η Tabitha Fair, ο Justin Benlolo και ο Andreas Carlsson είναι μερικά από τα ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν στο Ηρώδειο και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Desmond Child.

Η συγκεκριμένη συναυλία φιλοδοξεί να στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό πολιτισμό και θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου.

Ποιος είναι ο Desmond Child

Ο Desmond Child είναι βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός ο οποίος αριθμεί πάνω από 80 επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard, όπως τα «Livin’ On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «Bad Medicine» και «I Was Made For Lovin» μεταξύ πολλών άλλων.

«Αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου. Ελάτε μαζί μας το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουνίου στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού για τη συναυλία DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON» δηλώνει ο ίδιος.