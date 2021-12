Το «Maid-Οικιακή Βοηθός» μπορεί να πει κανείς πως είναι μια σειρά φαινόμενο, κάνοντας πρεμιέρα στις 1 Οκτωβρίου έχει καταφέρει να μείνει μέχρι και σήμερα σταθερά μέσα στις Top 10 trending σειρές της πλατφόρμας. Βλέποντας το Trailer μπορώ να πω πως δεν ένιωσα την επιθυμία για να δω την σειρά, η περιέργεια όμως του γιατί τόσο καιρό είναι καρφωμένη στις Trending σειρές αλλά και η παρότρυνση μιας καλής μου φίλης με έπεισαν!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν η περιέργεια δεν σκότωσε την γάτα αντιθέτως με έκανε να βρω ένα αληθινό διαμάντι. Βασισμένο στο βιβλίο Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive το Maid εξιστορεί την ιστορία της Alex.

Η Alex είναι μια νεαρή μητέρα η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τον σύντροφό της που της ασκεί ψυχολογική βία. Μαζί με την τρίχρονη κόρη της θα βρεθεί στον δρόμο και η σπαρακτική ιστορία της ξεκινά. Η σειρά παρουσιάζει την προσπάθεια της να βρει στέγη, εργασία και την καλύτερη πιθανή εκπαίδευση για την κόρη της. Η διαδρομή της κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι καθώς πέρα από το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον που θα έχει να αντιμετωπίσει στην επιφάνεια έρχονται και ένα σωρό προβλήματα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των παράλογων όρων που ισχύουν προκειμένου το κράτος να καλύψει τις ανάγκες ατόμων με κάποιες ανάγκες.

Η Alex λοιπόν θα καταλήξει να δουλεύει ως καθαρίστρια για ελάχιστα λεφτά προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Μπαίνοντας στα σπίτια που καθαρίζει νέες ιστορίες θα έρθουν στην επιφάνεια ενώ θα σχηματίσει αναπάντεχες νέες σχέσεις. Και ενώ προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μια συνεχόμενη διαμάχη με τον πρώην άντρα της θα υποβόσκει ενώ η διπολική μητέρα της θα την απασχολήσει εξίσου. Όλα αυτά τα προβλήματα οδηγούν την Alex σε άπειρα αδιέξοδα που της δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα στην δουλειά της και σε όποια προσπάθεια κάνει να ανταπεξέλθει στην ζωή ενώ παράλληλα προσπαθεί να εκπληρώσει το όνειρο της και να σπουδάσει!

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Η σειρά κάνει εξαιρετική δουλειά στον τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάζει τις δυσκολίες που περνάει η Alex. Παρουσιάζει επίσης εξαιρετικά την θέση της ως θύμα σε μια βίαιη σχέση, την αντιμετώπιση που έχει από την κοινωνία αλλά και την ίδια της την ψυχοσύνθεση. Μας βάζει ακριβώς στην θέση του θύματος και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να κάνει τον θεατή να νιώσει το δράμα της αλλά και να ζήσει για λίγα λεπτά τον τρόμο του να ζεις μια τέτοια κατάσταση. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και η σειρά το χειρίζεται άψογα με απόλυτο σεβασμό και ρεαλιστικότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η απεικόνιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τα άτομα αυτά που έχουν την ανάγκη. Το πιο λυπηρό είναι ότι το Maid βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αυτό το κάνει ακόμη πιο τρομακτικό αλλά και στενάχωρο ταυτόχρονα.

Είναι ένα δράμα το οποίο σίγουρα θα σε ψυχοπλακωσει αν και υπάρχουν και πιο ανάλαφρες στιγμές για να απαλύνουν τον πόνο. Το σενάριο σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζει κάτι πρωτότυπο αλλά το κάνει με τόσο όμορφο τρόπο που σε απορροφά. Υπάρχουν στιγμές που δεν καταλαβαίνεις που το πάει η σειρά και που θέλει να καταλήξει αυτό είναι λίγο περίεργο αλλά συνεχώς έρχονται νέα προβλήματα στην επιφάνεια που θα σε κάνουν να ξεχαστεις και απλά να εστιάσεις στην στιγμή.Βασικό καύσιμο της σειράς είναι η σχέση μάνας – παιδιού καθώς όλα περιστρέφονται γύρω από την υπερπροσπάθεια της Alex να είναι καλή μάνα για την κόρη της ενώ παράλληλα βλέπουμε και το πόσο προβληματική είναι η δική της σχέση με την μητέρα της.

Γενικά η σειρά παίζει αρκετά με την μητρότητα ακόμη και με δευτερεύοντες χαρακτήρες και παρουσιάζει διαφορετικά «είδη» μανάδων που με την δική τους λογική κάνουν ότι καλύτερο για τα παιδιά τους. Στην περίπτωση της Paula, μαμά της Alex, βέβαια πολλές φορές είναι σαν το παιδί να έχει τον ρόλο του κηδεμόνα καθώς μιλάμε για μια καταστραμμένη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα ψυχολογικά και μη. Να πούμε πως η χημεία ανάμεσα σε Margaret Qualley (Alex) και Andie MacDowell είναι απίστευτη, πως να μην είναι όμως αφού μιλάμε για αληθινή μάνα και κόρη;! Και οι δύο γυναίκες αξίζουν άπειρα βραβεία για τις βαθιές ερμηνείες τους και το υπόλοιπο cast όμως είναι εξαιρετικό με όλες τις ερμηνείες να είναι φανταστικές.

Ο τρόπος γραφής των χαρακτήρων είναι μοναδικός καθώς όχι απλά παρουσιάζονται ρεαλιστικά αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που θες πραγματικά να χτυπήσεις κάποιον ενώ ταυτόχρονα συμπάσχεις για αυτόν και καταλαβαίνεις απόλυτα το τι βιώνει. Η σκηνοθεσία και η μουσική της σειράς είναι το κερασάκι στην τούρτα που δένουν το «γλυκό» και σε ταξιδεύουν σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της Alex.

Αν είστε κάποιος σαν εμένα που άργησε να δει την σειρά πρέπει πραγματικά να σκεφτείς να δεις αυτό το σπάνιο διαμαντακι. Τα 10 επεισόδια προσφέρουν μια ποιοτική μίνι σειρά που σίγουρα θα θυμάμαι για καιρό!