Αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, ολοκληρώθηκε το Only Murders in the Building του Hulu, με τους Steven Martin, Martin Short και Selena Gomez να πρωταγωνιστούν ως μια αταίριαστη τριάδα από ερασιτέχνες detective. Μετά τη προβολή του finale που έφερε τον τίτλο “Open and Shut” και την επίλυση του μυστηρίου που έφερε τους ήρωες μας κοντά μπορούμε να κάνουμε μια επίσημη ανασκόπηση της πορείας του σόου. Με λίγα λόγια, το Only Murders in the Building είναι μία από τις πιο σοφές, binge-worthy και ιδιότροπες σειρές που έχουμε δει.

Ακολουθεί το review της σειράς από την ομάδα του Lordoftheseries.gr

Only Murders in the Building με δυο λόγια

Μιλάμε λοιπόν για ένα τουρλού από τους κολλητούς Martin, τη κατά 40 χρόνια νεότερη pop icon Selena Gomez, τον ύμνο για την Νέα Υόρκη και την αψεγάδιαστα εκτελεσμένη προσθήκη της ιδέας για ένα murder solving podcast. Για τους φαν των κόμικ, ίσως εκτιμήσετε και ένα ελαφρύ 4th wall breaking.

Aκόμα κι αν καταφέρετε να βρείτε τον ύποπτο λίγα επεισόδια πριν την αποκάλυψη (εμείς πάντως δεν…) θα απολαύσετε να βρίσκεστε σε αυτόν τον κόσμο τόσο πολύ που δεν θα έχει σημασία.

Μια σειρά-διαμαντάκι που περιμένει να την ανακαλύψετε…

Με την 2η season να βρίσκεται ήδη σε παραγωγή, το Only Murders θα επιστρέψει με πιο γοητευτικές εξελίξεις στο Arconia. Αυτό διαφαίνεται κυρίως στο τελευταίο επεισόδιο αφού το κλείσιμο της ιστορίας του Tim Kono, φέρνει περισσότερα μπλεξίματα για τους πρωταγωνιστές μας. Ωστόσο ξέρουμε που θα καταλήξουν όλα από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, με το flash forward, και προιδεαζόμαστε ότι το τέλος δεν θα ναι πραγματικά το τέλος αυτής της ιστορίας.

Αυτό που εύκολα θα παρατηρήσετε και θα λατρέψετε είναι τα πολλά επίπεδα που έχει η σειρά. Πρώτον, έχουμε τα είδωλα της κωμωδίας που αν και γερασμένα δεν είναι σκουριασμένα. Δεύτερον, από άποψη πλοκής, έχουμε μια πανέμορφη ιστορία φιλίας που περιλαμβάνει τρεις παρίες, καθένας εκ των οποίων ζει το δικό του μερίδιο μοναξιάς, μαθαίνει να ανοίγεται και να βιώνει ξανά τη ζωή. Ο κοινωνικά ανήσυχος ηθοποιός, ο εξωφρενικός σκηνοθέτης και η κλειστή καλλιτέχνης δένονται λόγω του κοινού εθισμού τους σε ένα true crime podcast και γρήγορα καταλήγουν αποσπάσουν την προσοχή τους παίζοντας τους ντετέκτιβ αφού ένας γείτονας τους καταλήγει νεκρός.

Προφανώς η επίλυση της υπόθεσης είναι το μέσο για ένα πολύ μεγαλύτερο επίτευγμα. Οι ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και το παρελθόν του καθενός, μαζί με την αυταπάτη για δόξας λόγω του podcast, δημιουργούν μια συναρπαστική ομάδα που δένεται και σχηματίζει μια πραγματική φιλία. Στην πορεία, υπάρχουν αδιέξοδα, ανατροπές και προδοσίες που όχι μόνο δημιουργούν μια διασκεδαστική υπόθεση, αλλά καταλήγουν στην επίλυση ακόμα ενός φόνου.

Βλέπουμε επίσης και τους Nathan Lane, Amy Ryan και Tina Fey αλλά και τον θρυλικό ροκ σταρ Sting, ο οποίος παίζει μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του. Εξ αρχής μας έκανε εντύπωση το score του Siddhartha Khosla που είναι φτιαγμένο για να σκορπά τον φόβο, ενώ συνοδεύει κάλλιστα και τη συντροφικότητα και τον ρομαντισμό. (Ακόμα και αν δεν δείτε τη σειρά, be sure to listen to the soundtrack).

Οι χαρακτήρες απευθύνονται στο κοινό, μιλώντας ακόμα και πέρα ​​από τον τάφο, αλλά και η σειρά μερικές φορές μας ενημερώνει ότι έχει επίγνωση του εθισμού μας στο αληθινό έγκλημα και την επίλυση υποθέσεων από τον καναπέ μας.

Συνοπτικά λοιπόν…

Το Only Murders in the Building είναι η τέλεια ισορροπία χαρακτήρα και ιδιορρυθμίας και η απόδειξη ότι μια σειρά μπορεί να είναι τόσο σοβαρή όσο και παιχνιδιάρικη. Ο Steve Martin, ο Martin Short και η Selena Gomez δημιουργούν ένα ασυναγώνιστο παρεάκι, παρουσιάζοντας χαρακτήρες τους οποίους θέλετε να υποστηρίξετε με όλη τη καρδιά σας, στη μέση ενός μυστηρίου που έχει σχεδιαστεί για να τους βγάλει όλους από το καβούκι τους. Μη το χάσετε!