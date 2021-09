Έπειτα από 8 επεισόδια η μίνι σειρά του Hulu ολοκληρώθηκε. Μια από τις πολυναμενόμενες φετινές σειρές, ήδη μας είχε κινήσει το ενδιαφέρον, όταν ανακοινώθηκε, πόσο μάλλον όταν απαρτίζεται από ένα all star cast.

Πιστοί στο ραντεβού μας, μετά τις εντυπώσεις μας από τη πρεμιέρα, μοιραζόμαστε την άποψή μας για το σύνολο της σεζόν, φυσικά χωρίς spoilers.

Υπόθεση

Η σειρά Nine Perfect Strangers βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Liane Moriarty, ενώ δημιουργός της σειράς είναι ο David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing). Η σειρά διαδραματίζεται σε ένα resort υγείας και ευεξίας, που υπόσχεται θεραπεία και ανανέωση, καθώς 9 άγνωστοι μεταξύ τους κάτοικοι μεγαλουπόλεων κατέφυγαν εκεί αναζητώντας ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Κατά τη διάρκεια της 10ημερης παραμονής τους, βρίσκονται υπό την επίβλεψη της διευθύντριας του resort, Masha (Kidman), η οποία έχει αναλάβει την σωματική και πνευματική αναζωογόνηση τους. Ωστόσο, αυτοί οι 9 «τέλειοι» άγνωστοι δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει.

Εντυπώσεις

Όσοι έχουμε διαβάσει το ομότιτλο βιβλίο, ήδη από την αρχή παρατηρήσαμε ορισμένες σημαντικές διαφορές από το βιβλίο, οι οποίες εντείνουν την αγωνία, προσφέροντας αρκετά plot twists. Φυσικά, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να δείτε τη σειρά, καθώς η τηλεοπτική μεταφορά του στέκεται επάξια στα δικά της πόδια.

H σειρά διαδραματίζεται σ’ ένα ειδυλλιακό (εξ όψεως ) τουλάχιστον μέρος. Οι ψυχεδελικοί τίτλοι αρχής ελάχιστα μας προετοιμάζουν για αυτό που έπεται. Μέσα σε 8 επεισόδια μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τους ετερόκλητους χαρακτήρες που απαρτίζουν την υπόθεση αν και όχι ισότιμα. Το μυστήριο, τραυματικό ή περίεργο παρελθόν των χαρακτήρων σταδιακά παρουσιάζεται στο κοινό, με διάφορες υπο-ιστορίες να συνοδεύουν τη κεντρική πλοκή.

Το Nine Perfect Strangers ολοκληρώνεται με ένα δομημένο φινάλε, που κλείνει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, αποδεικνύοντας ότι η αντισυμβατική θεραπεία του Tranquillum λειτουργεί. Όλοι άλλαξαν προς το καλύτερο, με το κάθε χαρακτήρα να έχει εξελιχθεί από την αρχή.

Χαρακτήρες

Ένα από τα δυνατά σημεία της σειράς είναι το καστ της και οι χαρακτήρες της. Λίγο πολύ ο κάθε θεατής θα συμπαθήσει κάποιον από τους 9 αγνώστους. Δυστυχώς, λόγω της μικρής διάρκειας της σειράς, κάποιοι ήρωες αδικήθηκαν. Για παράδειγμα οι Ben και Jessica, αποδείχθηκαν οι αδύναμοι κρίκοι της πλοκής, δεδομένου του μικρού χρόνου της στην οθόνη, να και στην αρχή είχαν κεντρικό ρόλο. Ωστόσο η πλειονότητα των χαρακτήρων είναι καλογραμμένη, κάτι πολύ βασικό στη σειρά. Οι Frances και Tony ξεχωρίζουν, ενώ οι ερμηνείες ορισμένων προσδίδουν μια νέα διάσταση στην εξέλιξη τους, όπως της Masha και της οικογένειας Marconi.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Τελική Ετυμηγορία

Στη τελική, η σειρά εστιάζει σε θέματα όπως η συγχώρεση και το πένθος. Ενώ υπάρχουν κάποια τρικ και ορισμένες προβλέψιμες ανατροπές, η σειρά κλείνει με ένα ικανοποιητικό φινάλε. Λίγο δύσκολα να υπάρξει 2η σεζόν, δεδομένου το τέλους, αν και η σειρά ολοκληρώθηκε σε καλό σημείο εστιάζοντας στο τι πραγματικά συνέβη στο θέρετρο.

Επομένως, αν ψάχνετε μια μικρή σειρά μυστηρίου με καλογραμμένους χαρακτήρες, τότε το Nine Perfect Strangers, αξίζει της προσοχής σας.