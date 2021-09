Ευχάριστα νέα για τους θαυμαστές των ταινιών The Croods και The Croods: A New Age. καθώς η αγαπημένη προϊστορική οικογένεια αποκτάει τη δική της σειρά!

Όπως γράφει το Lordoftheseries.gr o τίτλος αυτής, The Croods: Family Tree και θα προβληθεί από τα δίκτυα Hulu και Peacock και θα αποτελείται από 6 επεισόδια.

Όλο το voice cast της σειράς είναι καινούριο, εκτός από την επιστροφή της Kelly Marie Tran στο ρόλο της Dawn.