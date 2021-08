Το 2021 μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμη, όμως το Variety δημοσίευσε μία λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς για το τρέχον έτος. Όπως μας ενημερώνει το Lordoftheseries.gr υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτές του Robert Downey Jr. ή του Chris Pratt, που υπέγραψαν φέτος τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια τους, τα οποία τους κατατάσσουν στην κορυφή της λίστας (2 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο ο πρώτος, 1,4 εκατ. ανά επεισόδιο ο δεύτερος), όμως οι τηλεοπτικές σειρές τους δεν έχουν προβληθεί ακόμη.

Σίγουρα τα παραπάνω ποσά “ζαλίζουν”, ειδικά αν σκεφτούμε πως αφορούν αμοιβή ανά επεισόδιο και όχι συνολική. Κατά τα άλλα. στις υψηλότερες θέσεις της λίστας βρίσκονται επίσης οι Jeff Bridges με 1 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο για την επερχόμενη σειρά, The Old Man, και ο Bryan Cranston με 750 χιλ. δολάρια ανά επεισόδιο για το Your Honor.

Η απουσία ηθοποιών της Marvel ή του σύμπαντος του Star Wars εξηγείται στο γεγονός πως στα συμβόλαια τους υπάρχουν options που κάνουν λόγο για συμμετοχή τους σε ταινίες ή συμμετοχή του χαρακτήρα τους σε κάποιο άλλο franchise. Αυτό που γίνεται γνωστό από το Variety είναι πως οι αμοιβές τους είναι “πλουσιοπάροχες“.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα ποσά παρακάτω: