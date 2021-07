Μπορεί να έχουμε δει μπόλικο υλικό από την 11η και τελευταία σεζόν του The Walking Dead, όμως το νέο trailer είναι το πιο ανατριχιαστικό, το πιο καταιγιστικό και είναι και πάλι γεμάτο δράση!

Μέσα στα 3 λεπτά, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr έχουμε μπόλικο νέο υλικό από τις εφιαλτικές περιπέτειες της ομάδας μας ενώ βλέπουμε και στο τέλος λίγο από το Commonwealth, που ίσως δεν είναι αυτό που νομίζουμε!

Η 11η σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου.









Δείτε το trailer παρακάτω:

Ένας νέος χαρακτήρας που βλέπουμε είναι ο Lance Hornsby, τον οποίο θα υποδυθεί ο Josh Hamilton (13 Reasons Why). Ο συγκεκριμένος είναι γνωστός από τα comics της σειράς, καθώς πρόκειται για ένα από τα εξέχοντα μέλη της νέας κοινότητας που θα μας συστηθεί, του Commonwealth. Την ίδια ώρα, μάθαμε πως η Laila Robins (The Blacklist, Dr. Death) θα ενσαρκώσει την Pamela Milton, κυβερνήτρια της συγκεκριμένης κοινότητας ενώ (άγνωστο) ρόλο στη σειρά θα έχει και ο Ritchie Coster (The Dark Knight).