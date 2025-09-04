«Η συναυλία του @lextgk στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», ήταν η ανακοίνωση που έκανε μέσω Instagram η εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία του ΛΕΞ, η οποία είχε ανακοινωθεί λίγες μόλις ώρες νωρίτερα.

Όπως συνέβη και πριν από την ιστορική συναυλία του και το διπλό sold out στο ΟΑΚΑ, χιλιάδες άτομα βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην «ουρά» για ένα εισιτήριο της συναυλίας.

Σημειώνεται πως στα τέλη Ιουνίου, ο ΛΕΞ είχε γεμίσει το ΟΑΚΑ, με τον ράπερ να χαρίζει μοναδικές στιγμές σε όσους βρέθηκαν εκεί ακόμη και πέντε ώρες πριν την συναυλία προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση. Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν η αγαπημένη Χαρούλα Αλεξίου ανέβηκε στη σκηνή και μαζί με τον Λεξ τραγούδησαν το κοινό τους τραγούδι, το «Φύγε».