Το Σάββατο 02 Μαρτίου ο Music 89.2 “πήρε τα βουνά” και προσγειώθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για το Snow Party, το απόλυτο party του φετινού χειμώνα. Και φυσικά αυτό που συνέβη… δεν είχε προηγούμενο!

Περισσότεροι από 2000 επισκέπτες γέμισαν το ζεστό και φιλόξενο σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και διασκέδασαν στην πιο επική παρτάρα με μουσική, χορό και δυνατά beats μέχρι να δύσει ο ήλιος!

Το κρύο και η χιλιομετρική απόσταση δεν πτόησαν τους φανατικούς ακροατές που ταξίδεψαν από την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας για να απολαύσουν από κοντά το πιο δυναμικό line up. Τα ανεπανάληπτα «Κουνάβια», η one and only Μάγκυ Χαραλαμπίδου και η πάντα on fire Ξένια Γκάλη έκλεψαν την παράσταση αφού κατέλαβαν τα decks και προσέφεραν hard party vibes για περισσότερες από 6 ώρες! Δείτε εδώ το video και πάρτε μια μικρή μόνο γεύση από όσα συνέβησαν…

Από το Snow Party δεν θα μπορούσε να λείπει η Βίκος Cola που ξεδίψασε τους θαμώνες του σαλέ με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ενώ παράλληλα τα Κουνάβια έψησαν λουκάνικα Μουτεβελής και ετοίμασαν τα πιο λαχταριστά hot dogs για τους ακροατές τους!

Ένα ακόμα δυνατό experience από τον Music 89.2 που ανανέωσε το ραντεβού του για τα επόμενα επικά του parties.

