Μετά την ομολογουμένως επιτυχημένη επιστροφή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στις κινηματογραφικές αίθουσες την περασμένη χρονιά, σειρά έχει η τριλογία των Χόμπιτ, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται να γεμίσουν τα ελληνικά σινεμά.

Οι προβολές των τριών ταινιών των Χόμπιτ σε 3D έκδοση θα ξεκινήσουν στις 22 Μαρτίου με το πρώτο κεφάλαιο «Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι» (The Hobbit: An Unexpected Journey).

Στις 28 Μαρτίου, μία εβδομάδα μετά οι προβολές θα συνεχιστούν με το «Χόμπιτ: Η Ερημιά του Νοσφιστή» (The Hobbit: The Desolation of Smaug).

Οι προβολές ολοκληρώνονται με το επικό φινάλε της τριλογίας με τίτλο «Χόμπιτ: Η Μάχη Των Πέντε Στρατών» (The Hobbit: Battle of the Five Armies) που θα προβάλλεται από τις 4 Απριλίου.

Η προπώληση έχει ξεκινήσει και για τις τρεις ταινίες, ενώ όσοι και όσες σπεύσουν στις ειδικές προβολές των Village Cinemas που θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα μπορούν να λάβουν ειδικά συλλεκτικά εισιτήρια αλλά και μειωμένη τιμή.