Τη Malia, τη σπουδαία κυρία της μουσικής αλλά και της ζωής, έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Half Note Jazz Club.

Αυτό που χαρακτηρίζει την εκπληκτική φωνή και την πορεία της αισθαντικής Malia, είναι ότι μπορεί να υπερβαίνει τα διακριτά όρια των διαφορετικών μουσικών στυλ από τη jazz στη soul κι από το blues στη neo-jazz ενώ ταυτόχρονα περνάει τις πολύ δύσκολες καταστάσεις της ζωής της, μέσα στην τέχνη της.

Η γεννημένη στην Ανατολική Αφρική – με μητέρα από το Malawi και βρετανό πατέρα – Malia, ξεκίνησε από μικρή να ενδιαφέρεται για το τραγούδι και να έλκεται απ’ τη σκηνή, ειδικά μετά την εγκατάσρασή της στο Λονδίνο. Τα είδωλά της ήταν η Billie Holiday, η Sarah Vaughan και η Nina Simone και το στυλ τραγουδιού με το οποίο φλέρταρε ήταν αυτό των δεκαετιών του 60’ και του 70’!

Η Malia, ενώ δούλευε σαν σερβιτόρα, έφτιαξε την δική της μπάντα για να τραγουδά στα κλαμπ του Λονδίνου. Η μεγάλη αλλαγή μέσα της όμως έγινε όταν επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη κι άκουσε την περίφημη γαλλίδα τραγουδίστρια, ηθοποιό και παρουσιάστρια Liane Foly να ερμηνεύει ένα pop-jazz κομμάτι σε παραγωγή του σπουδαίου μουσικού André Manoukian. Αμέσως επεδίωξε επαφή μαζί του και του ζήτησε να την βοηθήσει να κάνει το πρώτο της άλμπουμ, κάτι που έγινε το 2002 και είχε τίτλο «Yellow Daffodils». Αν και με αγγλικό στίχο, έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και τη Γερμανία για να εξαπλωθεί μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι επόμενες ηχογραφήσεις της, θα την καθιερώσουν ανάμεσα στους φίλους της jazz στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο, ως μία μοναδική φωνή.

Το 2013 για το album της «Black Orchid» που ήταν αφιερωμένο στην μεγάλη αγάπη της, τη Nina Simone, θα της εξασφαλίσει το βραβείο Echo Jazz ως η «International Female Vocalist of the Year»! To 2016 και με το υπέροχο album της «Malawi Blues/Njira» αναζήτησε τις καταβολές και τις ρίζες της στην Αφρική, ενώ με τον τελευταίο εξαιρετικό της δίσκο to 2020 με τίτλο «Garden of Eve», θα κάνει ένα αφιέρωμα στο blues που υπεραγαπά.

Οι δυσκολίες της ζωής αλλά και οι περιπέτειες της υγεία της, μετέτρεψαν τη Malia – αυτό το πολυτάλαντο πλάσμα – σε μία πολυσχιδή καλλιτεχνική προσωπικότητα. Την μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε την υπέροχη Malia, θα έχουμε σε αυτές τις πρώτες εμφανίσεις της στην Ελλάδα στο Half Note Jazz Club από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου. Συνοδευόμενη από τον παλιό της συνεργάτη πιανίστα Alexandre Saada και τον μπασίστα Gerd Bauder, η Malia θα μας ταξιδέψει με τα υπέροχα original κομμάτια της αλλά και θα προσεγγίσει τους ήχους της Billie, της Nina αλλά και του blues, με τρόπους απρόσμενους αλλά συναρπαστικούς. Εκεί σε απόσταση …αγγίγματος!

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο 22:30, Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς -210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, halfnote.gr