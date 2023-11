To Athénée για μια χρονιά ακόμη συνεχίζει τον θεσμό των guest pastry chefs στα Κυριακάτικα brunch του και υποδέχεται στο κοσμοπολίτικο lobby του τον Αντώνη Σελέκο. Από τις 5 Νοεμβρίου, ο pastry chef που έμαθε σε όλη την Αθήνα την ιταλική συνήθεια του panettone, φέρνει στο Athenee το signature αριστούργημά του μαζί με τάρτες με λεμόνι, φρούτα του πάθους,mille feuille με ginger και κανέλα και πολλά άλλα που θα ανακαλύπτουμε για τέσσερις συνεχόμενες Κυριακές.

Οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τις εξαιρετικές δημιουργίες της ομάδας του Αντώνη Σελέκου πάντα με πρωταγωνιστή το Sourdough Signature Panettone, από τις 12.00 και μέχρι τις 17.00. Στο brunch menu, ο γνωστός pastry chef θα παρουσιάσει γλυκά ειδικά φτιαγμένα για το Athénée ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται εκεί σε πλήρη δράση.

Οι εκπλήξεις της φετινής σύμπραξης δεν σταματούν εδώ. Από τις 18 Δεκεμβρίου, το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί το Signature Panettone and Spread που δημιουργήθηκε ειδικά για το Athénée. Σε περιορισμένο αριθμό, μια ειδικά σχεδιασμένη πολυτελής συσκευασία περιμένει τους λάτρεις του αφράτου γλυκού ενώ το signature spread που το συνοδεύει με τόνους κανέλας και ginger θα γίνει talk of the town.

Ο Αντώνης Σελέκος με την πολύχρονη πορεία του σε κουζίνες υψηλών απαιτήσεων όπως το 2 φορές βραβευμένο με αστέρι Michelin, Funky Gourmet, υπόσχεται στο απαιτητικό κοινό του Athénée μια αξέχαστη γευστική εμπειρία.

Sunday Brunch by Antonis Selekos

Από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου

Pop up Signature Panettone and Spread ATHENEE x SELEKOS

Από τις 18 Δεκεμβρίου

ATHENEE

Βουκουρεστίου 9, Αθήνα

2103251430