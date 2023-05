🔴 Nozze #gay nel Brindisino, carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: picchetto d'onore per la coppia



L'appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Palazzo Chigi Angelo Orlando ha detto sì al suo Giuseppe in una masseria pugliese #news #notizie #cronaca pic.twitter.com/zeouwwPDNx