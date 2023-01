❌#InfoTrafic #LigneP 1/2



A la suite d'un acte de vandalisme (incendie sur des câbles électriques dans un local technique dans le secteur de Vaires ), le trafic est interrompu entre #ParisEst et #ChateauThierry et entre #ParisEst et #Meaux jusqu'à 10h00.



©️📷 : SNCF pic.twitter.com/349NLmgb4z