Χαρταετοί θα πετάξουν πάνω από τη Via Pontica στον ουρανό του θέρετρου Αλμπένα στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια ενός από τους σταθμούς του δέκατου Φεστιβάλ Χαρταετού «Via Pontica – Flying with the Birds» στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το θέρετρο.

Η γιορτή του χαρταετού συγκεντρώνει καλλιτέχνες που φιλοτεχνούν χαρταετούς από τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Νότια Αφρική, την Εσθονία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, λέσχες χαρταετών θα παρουσιάσουν χαρταετούς σε σχήμα τρισδιάστατων μοντέλων ζώων όπως τίγρεις, αρκούδες, πουλιά, πασχαλίτσες, ψάρια, χταπόδια και άλλα, ανακοίνωσε ο διοργανωτής του φεστιβάλ Γιούρι Γκεοργκίεφ, τον οποίο επικαλείται το κέντρο Τύπου του βουλγαρικού θέρετρου.

Επίσης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα γίνουν επιδείξεις αθλητικών χαρταετών που θα πετούν πολύ γρήγορα σε πολύπλοκα σχήματα. Θα υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις και εργαστήρια κατασκευής χαρταετού για παιδιά.

Το διεθνές φεστιβάλ χαρταετού συμμετέχει κατά παράδοση σε διάφορους (περιβαλλοντικούς) σκοπούς και στέλνει μηνύματα για την προστασία της φύσης και των απειλούμενων ειδών του ζωικού βασιλείου. Με το σύνθημα «Via Pontica – Flying with the Birds», η φετινή διοργάνωση θέλει να ευαισθητοποιήσει για τη διαδρομή μετανάστευσης πτηνών Via Pontica που περνά κατά μήκος των βουλγαρικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας Μίρα Μπατσβάροβα θα είναι ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της διοργάνωσης. Μοντέλα θα ιππεύσουν με φόντο τη θάλασσα.

Εκδηλώσεις του διήμερου φεστιβάλ είναι προγραμματισμένες από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην παραλία μπροστά από το Ξενοδοχείο Boryana. Η γιορτή χαρταετού θα αρχίσει στο χωριό Σινεμόρετς στις 20 και 21 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στην πόλη Σάμπλα στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου. Και οι δύο τοποθεσίες είναι παραθαλάσσια θέρετρα.