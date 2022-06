Η οικογένεια του Τζο Μπάιντεν ζει νέο εφιάλτη με το βιβλίο της πρώην συζύγου του Χάντερ Μπάιντεν, με αποκαλύψεις για ναρκωτικά, εθισμό στο ποτό και στα βίντεο πορνό, αλλά και την παράνομη σχέση με την χήρα του νεκρού αδερφού του.

Μετά τον σάλο με το βίντεο που δείχνει τον γιο του Τζο Μπάιντεν να κρατάει ένα παράνομο όπλο και να ποζάρει ολόγυμνος, ήρθε και το «If We Break: A Memoir Of Marriage, Addiction, And Healing» της Κάθλιν Μπουλ για να δώσει όλες τις… εκρηκτικές λεπτομέρειες από τη ζωή-σκάνδαλο του Χάντερ.

Η Κάθλιν Μπουλ ήταν παντρεμένη για 22 χρόνια με τον Χάντερ Μπάιντεν και το 2015 ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της και πατέρα των τριών παιδιών της, ήταν απελπιστικά εθισμένος στο ποτό, τα ναρκωτικά και το σεξ.

«Βρήκα εκατοντάδες χρεώσεις πιστωτικών καρτών σε ποτοπωλεία και στριπτιτζάδικα. Όλη την ώρα, μου έλεγε ότι ήταν υγιής και νηφάλιος και εγώ ήμουν η τρελή. Του έλεγα συνεχώς ότι ήμουν το μόνο άτομο που προσπαθούσε να τον κάνει νηφάλιο», γράφει στο βιβλίο της ο Κάθλιν Μπουλ.

Οι ιερόδουλες, η εμμονή στο διαδικτυακό πορνό, η κοκαΐνη και η χήρα του αδερφού του

Χάντερ Μπάιντεν

Η Κάθλιν θα μάθαινε ότι ο άντρας της προσλάμβανε συχνά ιερόδουλες, είχε εμμονή με τα πορνό βίντεο στο διαδίκτυο και είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά που βρήκε μια πίπα κοκαΐνης μέσα σε ένα τασάκι στο σπίτι της.

Η πιο συγκλονιστική εξέλιξη – που περιγράφει στο βιβλίο της και δημοσιεύει η dailymail – είναι η σχέση του Χάντερ με τη χήρα του αδερφού του. O Μπο Μπάιντεν έφυγε από τη ζωή το 2015 μετά από μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο σε ηλικία 46 ετών.

Μάλιστα την ανακάλυψη για την παράνομη σχέση φέρεται να έκαναν τα παιδιά της Κάθλιν και του Χάντερ, καθώς βρήκαν ενοχοποιητικά μηνύματα στο κινητό του πατέρα τους.

Ο υπολογιστής της κολάσεως

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάινετν και ο Χάντερ με τα παιδιά του

Το νέο σκάνδαλο με τα δεκάδες βίντεο πορνό που είχε βιντεοσκοπήση ο Χάντερ Μπάιντεν στο σπίτι του, κάνοντας σεξ με ιερόδουλες, έγιναν γνωστά μετά από έρευνα σε έναν κατεστραμμένο υπολογιστή το 2019.

Ο συγκεκριμένος υπολογιστής ονομάστε ως «το λάπτοπ από την κόλαση», διότι μέσα στον σκληρό δίσκο υπήρχαν όλα τα σκοτεινά μυστικά του γιου του Τζο Μπάιντεν.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ωστόσο, δεν κρατούσε αυτά τα βίντεο για προσωπική χρήση και φέρεται να τα ανέβαζε στο Pornhub. Στην έρευνα που έγινε φαίνεται ότι ο Χάντερ έστειλε έναν σύνδεσμο από το Pornhub σε έναν αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος ήταν περασμένος στη λίστα των επαφών του ως «Μπαμπάς».

Πάντως, σε στοιχεία που βρέθηκαν στον ίδιο υπολογιστή δείχνουν πως ο Χάντερ και ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιούσαν ο ένας τους τηλεφωνικούς αριθμούς του άλλου, οπότε δεν είναι σαφές αν το κινητό που ήταν περασμένο ως «Μπαμπάς» στις επαφές του Χάντερ ανήκε εκείνη την περίοδο στον μετέπειτα πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η νέα σύζυγος και ο καρκίνος που «χτύπησε» την Κάθλιν

Ο Χάντερ Μπάιντεν και η Μελίσα Κοέν

Από το 2019, ο Χάντερ έχει μια νέα σύζυγο, την 35χρονη Νοτιοαφρικανή Μελίσα Κοέν, με την οποία έχει έναν γιο δύο ετών.

Η Κάθλιν, η οποία λέει ότι χώρισε χωρίς να πάρει ούτε ένα δολάρια από τον διακανονισμό του διαζυγίου τους, τώρα ζει «μια μικροαστική – περιορισμένη οικονομικά ζωή» αλλά «τουλάχιστον είναι οικονομικά ανεξάρτητη».

Η πρώην σύζυγος του Χάντερ διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, αλλά κατάφερε να νικήσει την ασθένεια.