Next year’s #PlatinumJubilee celebrations will include:



💂‍♀️ Trooping the Colour.

🔥 Lighting of Platinum Jubilee Beacons.

⛪️ Service of Thanksgiving @StPaulsLondon.

🎸A live concert ‘Platinum Party at the Palace’.

🍰 The Big Jubilee Lunch.

🎭 The Platinum Jubilee Pageant. pic.twitter.com/jUcVON0uOf