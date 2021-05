Δύο μέλη της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεκριμένη η κόρη και η νύφη του, έφτασαν «ακατάλληλα – και ίσως επικίνδυνα – κοντά» σε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που ήταν επιφορτιμένοι με την ασφάλειά τους, το διάστημα που ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τις παραπάνω αποκαλύψεις, σύμφωνα με τον Guardian, κάνει η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος της εφημερίδας «Washington Post», Κάρολ Λιόνινγκ στο βιβλίο της «Ζero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service», (Η άνοδος και η πτώση των Μυστικών Υπηρεσιών) που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Στο βιβλίο της αναφέρει ότι οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ανέφεραν ότι η Βανέσα Τραμπ, η σύζυγος του μεγαλύτερου γιου του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, «άρχισε να βγαίνει με έναν από τους πράκτορες που είχαν επιφορτιστεί με την ασφάλεια της οικογένειάς της».

Η Βανέσα Τραμπ υπέβαλε αίτηση για διαζύγιο τον Μάρτιο του 2018, ενώ ο πράκτορας δεν αντιμετώπισε πειθαρχικές ενέργειες, καθώς ούτε αυτός ούτε η υπηρεσία του ήταν επίσημα στην ασφάλειά της.

Στο βιβλίο αναφέρεται επίσης ότι η Τίφανι Τραμπ, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ με τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μάπλς, χώρισε με τον σύντροφό της και «άρχισε να περνάει ασυνήθιστο χρόνο μόνη της με έναν πράκτορα μυστικών υπηρεσιών».

Μάλιστα η συγγραφέας γράφει ότι οι επικεφαλής της υπηρεσίας άρχισαν να ανησυχούν για τον χρόνο που πέρναγε η κόρη του Τραμπ με «τον ψηλό και γοητευτικό πράκτορα».

Η Βανέσα Τραμπ

Ο Τραμπ απομάκρυνε τους υπέρβαρους και κοντούς πράκτορες

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι δεν ήταν σαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ήξερε τι έλεγαν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας για την κόρη και την νύφη του.

Ωστόσο, λέει ότι ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε επανειλημμένα να απομακρύνει όσους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας θεωρούσε ότι ήταν υπέρβαροι ή κοντοί.

«Πώς θα προστατεύσουν εμένα και την οικογένειά μου αν δεν μπορούν να τρέξουν στο δρόμο;» φέρεται να έλεγε ο Τραμπ.