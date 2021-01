Η έκρηξη ζήλιας οδήγησε στο φριχτό έγκλημα: Σκότωσε τη γυναίκα του με σκαλιστήρι τζακιού

Ένας άντρας από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του με το σκαλιστήρι του τζακιού σε μια έκρηξη ζήλιας.

Ο Daniel Barrett συνελήφθη για ανθρωποκτονία, μετά τον φόνο της Mary Susan Barrett στο σπίτι τους το Σάββατο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Citizen’s Voice».

Ο Barrett ομολόγησε τελικά την ενοχή του. Είπε πως ο καυγάς ξέφυγε, κατηγόρησε τη γυναίκα του για απιστία και εκείνη το παραδέχτηκε.

Pennsylvania man accused of killing wife with fireplace poker in jealous rage https://t.co/26vyx2N6wX pic.twitter.com/3UAbm7G1d9

— New York Post (@nypost) January 14, 2021