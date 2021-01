Ντόναλντ Τραμπ: Τώρα μιλά για ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας αν και «διαφωνεί τελείως» με το εκλογικό αποτέλεσμα

Για ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας κάνει τώρα λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο όσων πρωτοφανών και τραγικών συνέβησαν χθες με την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο και την απώλεια τεσσάρων ζωών.

«Παρότι διαφωνώ πλήρως με το αποτέλεσμα των εκλογών, και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, θα υπάρξει συντεταγμένη μεταβίβαση στις 20 Ιανουαρίου» τόνισε ο Αμερικανός πρώην πλέον πρόεδρος, μετά και την επικύρωση της εκλογής Μπάιντεν από το Κογκρέσο.

Σημειώνει στη δήλωσή του πως πρόκειται για το τέλος «της σπουδαιότερης πρώτης θητείας στην προεδρική ιστορία» και για την αρχή «του αγώνας μας να κάνουμε και πάλι την Αμερική σπουδαία».

Τη δήλωσή του ανέβασε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Dan Scavino, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπλοκάρει τον απερχόμενο πρόεδρο για ένα 24ωρο.

...fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021