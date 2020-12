Δάσκαλος είχε μετατρέψει 13χρονη μαθήτρια σε σκλάβα του σεξ

Ένας εκπαιδευτικός από την Ιντιάνα των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για σεξουαλικές επιθέσεις σε μια μαθήτρια που ήταν 13 ετών όταν έλαβε χώρα το έγκλημα.

Ο 39χρονος Eric Gerdes δήλωσε τελικά ένοχος τον Οκτώβριο, ομολογώντας πως κακοποιούσε σεξουαλικά τη μαθήτρια μεταξύ 2011-2013, ακόμα και μέσα στη σχολική αίθουσα.

Το θύμα δήλωσε στον ανακριτή πως ο δάσκαλος την εξανάγκαζε σε «σεξουαλικές πράξεις» ακόμα και την ώρα που συνομιλούσαν μέσω βιντεοκλήσης.

Indiana teacher gets 4 years for sex with girl in classroom https://t.co/tZAgair2ju pic.twitter.com/TuqvncvUo8

— New York Post (@nypost) December 29, 2020