Μασκοφόροι εκτέλεσαν Αλβανό μπροστά στην κοπέλα του σε μπαρ

Ένας 42χρονος αλβανικής καταγωγής άντρας έπεσε νεκρός μπροστά στη βρετανή σύντροφό του σε μπαρ της Ισπανίας, σε ένα «εκδικητικό χτύπημα που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών».

Ένας ένοπλος μασκοφόρος αιφνιδίασε το ζευγάρι και άνοιξε πυρ κατά του άντρα, πυροβολώντας τον τουλάχιστον 5 φορές, σύμφωνα με τους αυτόπτες.

Ήταν αναμφίβολα επαγγελματική δουλειά, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος.

