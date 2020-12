Έσωσε 14χρονο αγόρι από τις αρρωστημένες ορέξεις παιδόφιλου και αντιμετωπίζει φυλάκιση 15 ετών

Ένας μηχανικός αυτοκινήτων σκότωσε στο ξύλο έναν παιδόφιλο «σώζοντας ένα παιδί από τα νύχια του» και καταδικάστηκε προσφάτως για φόνο.

Η υπόθεση έχει διχάσει τη ρωσική κοινωνία, καθώς ο 34χρονος Vladimir Sankin αντιμετωπίζει πια ενδεχόμενο κάθειρξης ακόμα και 15 ετών.

Η ετυμηγορία των ενόρκων για τον φόνο του Vladimir Zaitsev σόκαρε τους υποστηρικτές του Sankin, ο οποίος δήλωσε: «Είχα μια επιλογή, ή να προσπεράσω ή να σώσω τα παιδιά. Είμαι σίγουρος πως κάθε άνθρωπος θα έκανε το ίδιο στη θέση μου».

Mechanic who beat a paedophile to death is convicted of murder and faces 15 years in jail in Russia https://t.co/GAgVDEjKGc

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 17, 2020