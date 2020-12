Άφησαν ελεύθερο κατά συρροή βιαστή και εκείνος προσπάθησε να βιάσει 17χρονη

Ένας κατά συρροή βιαστής επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα 17χρονο κορίτσι λίγους μήνες αφότου έπεισε την επιτροπή αναστολών πως δεν αποτελούσε δημόσιο κίνδυνο.

Οι αρχές τον άφησαν τελικά ελεύθερο, παρά την ισόβια κάθειρξη στην οποία είχε καταδικαστεί για παρόμοια εγκλήματα πριν από 14 χρόνια.

Ο 39χρονος William Trotter έκανε την κίνησή του τον Μάρτιο. Τον συνέλαβαν εκ νέου για απαγωγή και βιασμό και προσφάτως καταδικάστηκε ξανά σε ισόβια δεσμά.

Serial rapist attacked girl, 17, after convincing Parole Board he could be freed from life sentence for similar attack https://t.co/6YWdGSPL1I

