Το δέντρο με τις εκατοντάδες ταφόπλακες στις ρίζες του

Μέσα στον προαύλιο χώρο μιας αρχαίας εκκλησίας στο Λονδίνο, υπάρχει ένα άκρως ιδιόρρυθμο και μοναδικό στον κόσμο αξιοθέατο. Ένα δέντρο οι ρίζες του οποίου μοιάζουν να «αναπτύσσονται» πάνω σε εκατοντάδες ταφόπλακες.

Βρίσκεται στο νεκροταφείο δίπλα στην παλιά εκκλησία του St. Pancras -από τους περισσότερους θεωρείται ως ένα από τα παλαιότερα μέρη της χριστιανικής λατρείας στην Αγγλία- και οι πλάκες τοποθετήθηκαν γύρω από το δέντρο από τον κλασικό μυθιστοριογράφο Thomas Hardy.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1860, το σιδηροδρομικό σύστημα της Βρετανίας γνώρισε τεράστια ανάπτυξη και το Λονδίνο ξεπερνούσε τις υπάρχουσες γραμμές του. Προκειμένου να καλυφθεί ο αυξανόμενος πληθυσμός μετακινούμενων, σχεδιάστηκε επέκταση, η οποία επηρέασε άμεσα και το νεκροταφείο του St. Pancras.

Προκειμένου να διανοιχθεί η νέα σιδηροδρομική γραμμή, μια εταιρεία αρχιτεκτονικής ανέλαβε να εκτελέσει το ευαίσθητο καθήκον της εξόρυξης των λειψάνων των αποθανόντων που είχαν ταφεί στο νεκροταφείο και της τοποθέτησής τους σε άλλη τοποθεσία. Η, μάλλον, δυσάρεστη δουλειά ανατέθηκε αμέσως στον νεαρό υπάλληλο της εταιρείας, Thomas Hardy, ο οποίος τις επόμενες δεκαετίες θα δημοσίευε πολλά κλασικά μυθιστορήματα όπως το «Far from the Madding Crowd» και το «Tess of the D’Urbervilles».

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, παρέμειναν εκατοντάδες επιτύμβιες στήλες μαζί με το ερώτημα τι θα γίνουν όλες αυτές. Η λύση του Hardy ήταν να τις τοποθετήσει σε κυκλικό σχήμα γύρω από ένα δέντρο στο προαύλιο της εκκλησίας σε ένα σημείο που δεν θα ενοχλούσε τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Είναι απορίας άξιον πώς ο Hardy σκέφτηκε μια τέτοια λύση, ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων το δέντρο έχει απορροφήσει πολλές από τις επιτύμβιες στήλες, με τη ζωή και το θάνατο να είναι «συνοδοιπόροι» στην αιωνιότητα μέσα από μια γοητευτική εικόνα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κήποι της εκκλησίας επιλέχθηκαν και από τους Beatles το 1968 για τη φωτογράφιση του άλμπουμ τους «White Album». Ο φωτογράφος Don McCullin απαθανάτισε τα θρυλικά σκαθάρια να κάθονται σε ένα παγκάκι πολύ κοντά στο μνημείο Burdett Coutts Memorial Sundial.