Αποκαλυπτική έρευνα για την εξάπλωση του κορονοϊού: Υπήρχαν μολύνσεις στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2019

Αποκαλυπτική είναι μια έρευνα που φέρνει στη δημοσιότητα το πρακτορείο Bloomberg για την εξάπλωση του κορονοϊού στον κόσμο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έρευνες έδειξαν ότι μολύνσεις από την Covid-19 υπήρχαν στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2019, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός είχε εξαπλωθεί στον κόσμο εβδομάδες προτού η Κίνα αναφέρει τα πρώτα της κρούσματα.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα εντόπισε 106 μολύνσεις από 7.389 δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν από δότες σε εννέα πολιτείες των ΗΠΑ μεταξύ 13 Δεκεμβρίου και 17 Ιανουαρίου. Τα δείγματα, που συλλέχθηκαν από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, στάλθηκαν στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ για έλεγχο προκειμένου να ανιχνευτεί εάν υπήρχαν αντισώματα κατά του ιού.

«Τα ευρήματα αυτής της έκθεσης δείχνουν ότι οι μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 ενδέχεται να υπήρχαν στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2019, νωρίτερα από ό, τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως», σημειώνεται.

Οι αναφορές για μια μυστηριώδη πνευμονία που εξαπλώθηκε στο Γουχάν της Κίνας, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου 2019. Αφού πολλαπλασιάστηκε γρήγορα σε όλη την πόλη τις επόμενες εβδομάδες, η ασθένεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, με την πρώτη περίπτωση στις ΗΠΑ να καταγράφεται στις 19 Ιανουαρίου.

Οι αποκαλύψεις από τους ερευνητές ενισχύουν την άποψη ότι ο κορονοϊός κυκλοφορούσε σιωπηλά σε όλο τον κόσμο νωρίτερα από όσο γνωρίζαμε, και θα μπορούσε να πυροδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με την προέλευση της πανδημίας, σημειώνει το Bloomberg.

Δεν είναι τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν ότι ο ιός θα μπορούσε να υπάρχει ή να είχε μολύνει άτομα εκτός της Κίνας πριν από το 2020. Ένας ασθενής στη Γαλλία βρέθηκε να έχει προσβληθεί από τον ιό αφού νοσηλεύτηκε με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη στα τέλη Δεκεμβρίου, σε αντίθεση με τις επίσημες στατιστικές που δείχνουν ότι η Covid- 19 έφτασε στη χώρα από ανθρώπους που επέστρεψαν από το Γουχάν στα τέλη Ιανουαρίου.

A new study and blood tests indicate Covid-19 infections were in the U.S. in December 2019, a sign of coronavirus spreading globally weeks before China reported its first cases https://t.co/0ds5P42pzw

— Bloomberg (@business) December 1, 2020