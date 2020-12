Αίσιο τέλος στον εφιάλτη: Αγνοούμενος στη θάλασσα βρέθηκε γαντζωμένος σε μια άκρη του βυθισμένου σκάφους του

Βρέθηκε ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, έπειτα από τρεις ημέρες, ένας 62χρονος, που είχε βγει με το σκάφος του στη θάλασσα την Παρασκευή στο Port Canaveral και έκτοτε ήταν αγνοούμενος.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν το Σάββατο, καθώς ο Stuart Bee δεν επέστρεψε στο λιμάνι.

Εντοπίστηκε, όπως μεταδίδει το BBC, γαντζωμένος στο αναποδογυρισμένο σκάφος του, από διερχόμενο πλοίο, σε απόσταση 138 χιλιομέτρων.

Το πλήρωμα του πλοίου τον περισυνέλεξε και στη συνέχεια ειδοποίησε την Ακτοφυλακή.

Εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής τόνισε στους δημοσιογράφους πως ο Stuart Bee είχε αποφασίσει να διανυκτερεύσει στο σκάφος του, κάτι ασυνήθιστο για εκείνον. Ωστόσο τη νύχτα προς Σάββατο ξύπνησε με νερά να μπαίνουν στο σκάφος και να πλημμυρίζουν την καμπίνα του.

Το σκάφος πλημμύρισε και γρήγορα αναποδογύρισε και τότε εκείνος πιάστηκε από το μοναδικό σημείο του αναποδογυρισμένου σκάφους που ήταν έξω από το νερό, ελπίζοντας να τον εντοπίσει κάποιο διερχόμενο πλοίο, όπως και έγινε πολλές ώρες αργότερα, την Κυριακή.

