Η Γιούτα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού

Εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Γιούτα ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκάρι Χέρμπερτ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η υπερφόρτωση των νοσοκομείων της έπειτα από εβδομάδες που δέχονται πίεση τα νοσοκομειακά της δίκτυα λόγω της έξαρσης των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού.

«Λόγω της ανησυχητικής αύξησης των λοιμώξεων με COVID-19 εντός της πολιτείας μας, απόψε κήρυξα εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ορισμένες ζωτικής σημασίας αλλαγές στην ανταπόκρισή μας», αναφέρει ο Χέρμπερτ σε μήνυμά του στο Twitter.

Due to the alarming rate of COVID infections within our state, tonight I issued a new state of emergency with several critical changes to our response. These changes are not shutting down our economy, but are absolutely necessary to save lives and hospital capacity. #utpol pic.twitter.com/BuSNBsCbiz

— Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) November 9, 2020