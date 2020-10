Αναστασιάδης για Νίκαια: Μοιραζόμαστε τον πόνο σας και στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα σας

Αποτροπιασμό για την επίθεση στη Νίκαια, καθώς και αλληλεγγύη στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. «Αισθάνομαι αποτροπιασμό και λύπη για την επίθεση στη Νίκαια», ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε ανάρτησή του στο Twitter στα γαλλικά,

«Μοιραζόμαστε τον πόνο σας και στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα σας. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στο μίσος και την τρομοκρατία. Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα», σημείωσε απευθυνόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν «και στους Γάλλους φίλους μας».

Horrifié et attristé par l’attentat à #Nice ce matin. Président @EmmanuelMacron et nos amis français, nous partageons votre douleur et nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes unis contre la haine et le terrorisme. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches.

