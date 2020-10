Καταδίκη για τη φρικτή επίθεση στη Νίκαια: Σε ματαίωση των εορτασμών καλεί το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης

Την επίθεση που έγινε σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας καταδικάζει το Κρεμλίνο, ανακοινώνοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να δολοφονούνται άνθρωποι, αλλά είναι και λάθος να προσβάλλει κάποιος τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών.

Το Κρεμλίνο προέβη στην ανακοίνωση αυτή μετά την επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι σήμερα στο πρωί μέσα σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» σκότωσε τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων μια γυναίκα της οποίας έκοψε τον λαιμό, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

Η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας καταδίκασε την «αποτρόπαιη επίθεση» και τόνισε: «Οι Χριστιανοί δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται και να σφαγιάζονται»

Το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης καταδίκασε δριμύτατα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην Βασιλική της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια. «Ως ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους καλώ όλους τους μουσουλμάνους της Γαλλίας να ματαιώσουν όλους τους εορτασμούς για το Mawlid (τους εορτασμούς για τη γέννηση του Προφήτη Μωάμεθ)» που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μοχάμεντ Μουσάουι.

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στη Γαλλία εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την επίθεση στη Νίκαια.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε στο twitter: «Όλη η αλληλεγγύη μου (είναι) με τη Γαλλία και τους Γάλλους. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα της φρικτής επίθεσης στη Νίκαια και τους οικείους τους. Όλη η Ευρώπη είναι μαζί σας».

Mes pensées vont aux victimes de l’attaque abominable de #Nice et à leurs proches.

Toute ma solidarité avec la France et les Français.

Την επίθεση στη Νίκαια καταδίκασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την αλληλεγγύη της Ευρώπης στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε: «Καταδικάζω τη φρικτή και βάναυση επίθεση που έλαβε χώρα στη Νίκαια και είμαι ολόψυχα με τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής πράξης. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι αλληλέγγυα προς τη Γαλλία. Παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό».

L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme

Je condamne l'attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας της προς τη Γαλλία έπειτα από την πρωινή επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «βάρβαρη».

«Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένη από τους βάρβαρους φόνους στην εκκλησία στη Νίκαια. Η σκέψη μου είναι με τους συγγενείς των δολοφονηθέντων και των τραυματιών. Η Γερμανία βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» δήλωσε η Μέρκελ στο Twitter δια του εκπροσώπου της Στέφεν Ζάιμπερτ.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche in #Nizza. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und bei den Verletzten. Der französischen Nation gilt in diesen schweren Stunden Deutschlands Solidarität.“

— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 29, 2020