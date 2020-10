Borat: Σάλος για τον Τζουλιάνι που εμφανίζεται ξαπλωμένος «να ψαχουλεύει μέσα στο παντελόνι του» μπροστά σε γυναίκα

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και προσωπικός πια δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντολφ Τζουλιάνι, λέει πως δεν έκανε κάτι κακό στην επίμαχη σκηνή της νέας ταινίας «Borat» του Σάσα Μπάρον Κοέν. Θα κληθεί ωστόσο να δώσει απαντήσεις για όσα έπιασε ο φακός της ταινίας, καθώς είναι από αυτές τις εικόνες που μάλλον μιλούν από μόνες τους. Μια εικόνα που μπορεί να καταστρέψει περαιτέρω τη φήμη του.

Η σκηνή καταγράφηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά την πανδημία και η ηθοποιός παίζει την κόρη του ανεκδιήγητου Borat.

«Ιδιαιτέρως ντροπιαστικό υλικό» το αποκαλεί χαρακτηριστικά ο Guardian.

Στην επίμαχη σκηνή λοιπόν της ταινίας, ο πρώην δήμαρχος εμφανίζεται να «ψαχουλεύει μέσα στο παντελόνι του και προφανώς να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα, όσο είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, παρουσία της ηθοποιού που ενσαρκώνει την κόρη του Borat, η οποία παριστάνει την τηλεοπτική δημοσιογράφο», περιγράφει ο Guardian.

Στην ταινία, το σκηνικό εκτυλίχθηκε μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Τζουλιάνι στην κόρη του Borat, καλώντας τη για ένα ποτό στη σουίτα του. Δεν ήξερε βέβαια πως το δωμάτιο είχε κρυφές κάμερες.

Αφού του βγάζει το μικρόφωνο, ο 76χρονος Τζουλιάνι ξαπλώνει στο κρεβάτι και κάνει ό,τι κάνει. Τη σκηνή διακόπτει ο Borat, ο οποίος μπαίνει στο δωμάτιο και ουρλιάζει: «Είναι 15! Είναι πολύ μικρή για σένα».

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020