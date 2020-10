Συναγερμός στο Σικάγο: Άνδρας κρεμάστηκε στον Πύργο Τραμπ, θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο

Από τον Πύργο Τραμπ στο Σικάγο κρεμάστηκε ένας άνδρας στις ΗΠΑ, απαιτώντας να μιλήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νεαρός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κρέμεται από μπαλκόνι του 16ου ορόφου από το απόγευμα της Κυριακής, με αίτημα να μιλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ και να περάσει το μήνυμά του στα μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εκτιμούν πως ο άνδρας χρησιμοποίησε ανεμόσκαλα.

WATCH: Man dangling from Trump Tower in Chicago threatens to cut his rope unless he gets to speak with President Trump pic.twitter.com/5Fx9pm8BrT

— BNO News (@BNONews) October 18, 2020