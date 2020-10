Μητέρα κρέμασε τον 4 ετών γιο της με καλσόν την ώρα που η υπόλοιπη οικογένεια έκανε τζόκινγκ

Η 43χρονη Lyubov Melnikova κρέμασε τον 4 ετών γιο της με ένα καλσόν στο σπίτι τους, την ώρα που ο άντρας και οι κόρες της είχαν βγει να τρέξουν.

Και μόλις γύρισαν στο σπίτι, ο πατέρας είδε το παιδί του να κρέμεται από όργανο γυμναστικής. Δεν μπόρεσε να το επαναφέρει στη ζωή. Ο μικρός Ivan δεν είναι πια στη ζωή.

Η Melnikova, δασκάλα αγγλικών σε σχολείο της περιοχής, συνελήφθη και κρατείται για την ώρα. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, η μητέρα δεν άφησε τις κόρες της, 13 και 14 ετών, να μπουν στην οικία όταν επέστρεψαν από το τζόκινγκ.

