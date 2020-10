Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια: Βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Πρώτη Κυριά κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ» έγραψε.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει και πάλι μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, καθώς στενή συνεργάτιδά του είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020