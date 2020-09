Ο διανομέας πίτσας που έγινε ένας ξεχωριστός εκατομμυριούχος διευθυντής

Στα τέλη του Αυγούστου, ένας από τους πιο επιτυχημένους και σίγουρα ο πιο αγαπητός CEO της εποχής αποσύρθηκε από την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του διαδικτυακού κολοσσού υποδημάτων Zappos, τον οποίο το 2009 αγόρασε η Amazon έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από 21 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας που ο ίδιος ίδρυσε.

Ο Tony Hsieh, ένας από τους πρώτους ανθρώπους της τεχνολογίας που «εξανθρώπισε» τις συνθήκες και το χώρο εργασίας των υπαλλήλων του, θα μείνει για πάντα στην ιστορία του management για τις προσθάθειές του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, και κυρίως για την διαμόρφωση μιας διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας, με άξονα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και ένα φιλικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Πώς από διανομέας πίτσας κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος

Με καταγωγή από την Ταϊβάν, ο Hsieh γεννήθηκε στο Ιλινόις και μεγάλωσε στην περιοχή San Francisco Bay στην Καλιφόρνια. Το 1995 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, με εξειδίκευση στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Κατά την διάρκεια των σπουδών του έβγαζε τα προς το ζην διανέμοντας πίτσα στους συμφοιτητές του στον κοιτώνα όπου διέμενε, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, ο καλύτερος πελάτης του, ο Alfred Lin θα γινόταν ο CFO και COO της Zappos.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του εργάστηκε στην Oracle Corporation, ενώ μετά από πέντε μήνες ένιωσε αρκετά δυσαρεστημένος με το εργασιακό περιβάλλον και εγκατέλειψε την θέση του για να δημιουργήσει με τον Sanjay Madan, φίλο από το κολέγιο και πρώην υπάλληλο της Oracle Corporation, την LinkExchange. Το διαφημιστικό δίκτυο που έστησε με τον φίλο του μέσα σε 90 μέρες κατάφερε να συγκεντρώσει 20.000 συμμετοχές προβάλλοντας με μορφή μπάνερ τις ιστοσελίδες των πελατών του πάνω από 10 εκατομμύρια φορές. Μέχρι το 1998 ο ιστότοπος είχε πάνω από 400.000 μέλη, ενώ 5 εκατομμύρια διαφημίσεις εναλλάσσονταν καθημερινά. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, ο ιδιοφυής Hsieh πούλησε την εταιρεία του στη Microsoft έναντι 265 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημιουργία του κολοσσού και οι καινοτόμες υπηρεσίες για την εποχή

Την αρχική ιδέα για την δημιουργία της Zappos είχε το 1999 ο Nick Swinmurn, ο οποίος προσέγγισε τους Hsieh και Lin με σκοπό να πουλούν παπούτσια μέσω του διαδικτύου. Ο Hsieh αρχικά ήταν αρκετά δύσπιστος, ωστόσο, αργότερα πείστηκε να επενδύσει μέσω της εταιρείας που είχε με τον Lin, Venture Frogs, στην αρχική ιδέα. Δύο μήνες αργότερα ο ίδιος εντάχθηκε στο δυναμικό της Zappos ως Διευθύνων Σύμβουλος, ξεκινώντας με συνολικά έσοδα το 2000 τα 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2009 τα έσοδα της εταιρείας άγγιζαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Κατά την διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής στην Zappos ο Hsieh δυσκολεύτηκε αρκετά να πείσει το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο για την οικοδόμηση μιας μοναδικής εταιρικής κουλτούρας -μάλιστα ήταν πρωτοπόροι στη δωρεάν αποστολή και τις επιστροφές πολύ πριν το ηλεκτρονικό εμπόριο απογειωθεί στον υπόλοιπο κλάδο- καθώς οι περισσότεροι θέλανε να επικεντρωθούν στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, κατάφερε μέσα σε δέκα χρόνια να κλιμακώσει την επιχείρηση και από το τίποτα να φτάσει τα κέρδη της στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μια πρακτική που επιβεβαίωσε και με το παραπάνω την εταιρική κουλτούρα στην οποία ο ίδιος από την αρχή αγωνιζόταν να εφαρμόσει. Μια εταιρική κουλτούρα που, δεδομένου των αριθμών, ορίζει την διαφορά της επιτυχίας από την αποτυχία.

Στις 22 Ιουλίου του 2009 η Amazon.com ανακοίνωσε την εξαγορά της Zappos σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Hsieh λέγεται ότι έχει κερδίσει τουλάχιστον 214 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρήματα που κέρδισε μέσω της εταιρείας επενδύσεών του Venture Frogs.

Κατά την εξαγορά της Zappos πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν εικασίες σχετικά με την κουλτούρα που θα επέβαλε ο νέος «γονέας» της εταιρείας, ωστόσο, η Zappos συνέχισε να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ηγετική ομάδα που την έφερε στην κορυφή τα προηγούμενα χρόνια.

Γιατί ο Hsieh θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο αγαπητός CEO της εποχής

Καινοτόμα όπως πάντα, το 2015, η εταιρεία κατήργησε τους διευθυντές της υπέρ μιας μορφής αυτο-οργάνωσης. Σε μια δημοσίευση που έκανε ο ίδιος εκείνη την εποχή, μάλιστα, ο Hsieh έγραψε: «Όπως όλα τα τολμηρά βήματα που κάναμε στο παρελθόν, μοιάζει λίγο τρομακτικό, ωστόσο, είναι το επόμενο βήμα που μόνο μια εταιρεία όπως η Zappos θα τολμούσε να κάνει σε αυτήν την κλίμακα».

Από τις πρώτες μέρες της, η Zappos λειτούργησε ως εκκολαπτήριο για την εφαρμογή στην πράξη θεωριών σχετικά με την εταιρική κουλτούρα και την παραγωγικότητα -πολύ πριν αυτές οι ιδέες γίνουν οι λέξεις-κλειδιά που είναι σήμερα. Μεγάλο μέρος όλης αυτής της προσπάθειας πιστώνεται στον ίδιο τον Hsieh.

Κι αυτό γιατί έχοντας ήδη εμπειρία από την πρώτη του εταιρεία, ο Hsieh χρησιμοποίησε την Zappos ως πλατφόρμα για να υποστηρίξει τη διασύνδεση των επιτυχιών με τις σχέσεις των εργαζομένων με τους προϊστάμενούς τους, ψάχνοντας τρόπους για να φέρει την ευτυχία στο χώρο εργασίας.

Το οποίο όχι μόνο έκανε πράξη, αλλά κυκλοφόρησε και σε βιβλίο, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει την φιλοσοφία του και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ορμώμενος από την όλη φιλοσοφία του, λοιπόν, το 2010 κυκλοφόρησε το «Delivering Happiness», ένα βιβλίο για την επιχειρηματική του κουλτούρα, που παρουσιάστηκε από πολλά διεθνή μέσα όπως The Washington Post, CNBC, The Huffington Post και The Wall Street Journal και βρέθηκε για 27 συνεχόμενες εβδομάδες στην νούμερο 1 θέση στη λίστα με τα best sellers των New York Times.