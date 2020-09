Το βίντεο με το οποίο προσπαθούν να αποδείξουν τις θεωρίες τους οι οπαδοί της επίπεδης Γης

Ο γνωστός αμερικανός μετρ της ψευδαίσθησης πέταξε προσφάτως στα 24.000 πόδια πάνω από την έρημο της Αριζόνα με τη βοήθεια 50 μπαλονιών από ήλιο.

Κι ενώ ο σκοπός του stunt ήταν προφανώς άλλος, οι οπαδοί της θεωρίας της επίπεδης Γης λένε τώρα πως το βιντεοσκοπημένο υλικό αποδεικνύει ότι η Γη είναι πράγματι… επίπεδη.

Ο ταχυδακτυλουργός χρειάστηκε 10 χρόνια για να προετοιμάσει το κόλπο, οι συνωμοσιολόγοι όμως τα βρίσκουν αυτά στο πι και φι.

Το πραγματικό αυτή τη φορά νούμερο του 47χρονου μάγου (Ascension) μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά σε live streaming. Όσο εμείς τον βλέπαμε βέβαια με κομμένη την ανάσα να κρέμεται από μερικά μπαλόνια, οι φίλοι των ακραίων σεναρίων έβλεπαν επίπεδη Γη στον ορίζοντα.

Στο YouTube έλαβαν χώρα οι πρώτες αψιμαχίες περί καμπυλότητας ή μη του πλανήτη μας και η μάχη μεταφέρθηκε κατόπιν σε πιο κλειστά γκρουπ.

