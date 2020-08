Εκτροχιασμός τρένου στη Σκωτία: Πληροφορίες για έναν νεκρό

Ένας άνθρωπος φαίνεται ότι υπέκυψε στα τραύματά του, όπως μεταδίδει το Sky News, από τον εκτροχιασμό του τρένου στη Σκωτία.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον έκανε λόγο για «εξαιρετικά σοβαρό συμβάν» και μεγάλο αριθμό σοβαρά τραυματισμένων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν την νύχτα στην Σκωτία, πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει και καθυστερήσεις σημειώνονται στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020