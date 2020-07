Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ το παράκανε με το αντηλιακό και έγινε... Joker

Κάποιες στιγμές χαλάρωσης έψαξε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ στη θάλασσα της Χαβάης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησε το αντηλιακό του τον έφερε ξανά στο προσκήνιο και στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ιδρυτής του Facebook φαίνεται πως φοβήθηκε τον ήλιο, έχοντας αρκετά λευκή επιδερμίδα, με τα μέτρα προστασίας που έλαβε να είναι λίγο... υπερβολικά. Σε σημείο που έγινε ακόμη πιο λευκό το πρόσωπό του, για να θυμίζει τον Joker.

Φυσικά, τα μέτρα προστασίας του δεν περιορίστηκαν εκεί, καθώς τον 36χρονο δισεκατομμυριούχο ακολουθούσε ένα φουσκωτό με την ασφάλειά του, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ -μεταξύ των οποίων και η New York Post- η ιστιοσανίδα του κοστίζει 12.000 δολάρια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Μια Μπριρ (Mia Brier), μια γηγενής Χαβανέζα, ξεκίνησε μια εκστρατεία για να εμποδίσει τον Ζάκερμπεργκ να «αρπάξει» -όπως λέει- γη του νησιού, αποκαλώντας τον «άπληστο», αφού μήνυσε τους ντόπιους που κατέχουν ακίνητα κοντά στο τεράστιο κτήμα του των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια αναφορά που έγραψε στο change.org.

every one is talking about how much sun screen Mark Zuckerberg has one but WHY is no one mentioning the absolute DUMP TRUCK he has??! pic.twitter.com/dyFy5wZwU5

— hoe biden (@JamieLorgus) July 19, 2020