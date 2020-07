Ένοπλος εισέβαλε στον χώρο που βρίσκεται το σπίτι του Τριντό

Η καναδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ένοπλο ο οποίος κατάφερε να διεισδύσει στον χώρο όπου βρίσκεται η κατοικία του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ωστόσο δεν βρισκόταν εκεί την ώρα του περιστατικού.

Ο Τριντό και η οικογένειά του ζουν σε ένα μεγάλο σπίτι μέσα στο κτήμα του Ρίντο Χολ, της κατοικίας της γενικής κυβερνήτριας Τζούλι Παγιέτ, η οποία είναι η επίσημη εκπρόσωπος της βασίλισσας Ελισάβετ στον Καναδά.

Το Ρίντο Χολ βρίσκεται μέσα σε μια δασωμένη έκταση περίπου μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου, στην Οτάβα.

«Περίπου στις 6.40 το πρωί (τοπική ώρα) ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο (…) ο πρωθυπουργός και η γενική κυβερνήτρια δεν βρίσκονταν εκεί τη στιγμή του συμβάντος», ανέφερε μέσω του Twitter η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία.

(1/2) At approximately 6:40 this morning, an armed man was able to access the grounds of 1 Sussex Drive. The Prime Minister and the Governor General were not present at the moment of the incident.

— National Division RCMP (@Nat_Div_RCMP) July 2, 2020