Οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο του Μπόρις Τζόνσον: Διαδηλωτής έπεσε σε αμάξι που τον συνόδευε

Τροχαίο ατύχημα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, με υπαίτιο έναν διαδηλωτή.

Σύμφωνα με τον Telegraph ο άνδρας πετάχτηκε μπροστά από το όχημα του Βρετανού πρωθυπουργού, λίγο έξω από το κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα το όχημα της αυτοκινητοπομπής που ακολουθούσε να μην προλαβαίνει να σταματήσει έγκαιρα.

Έτσι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, το τζιπ χτύπησε το αυτοκίνητο του Μπόρις Τζόνσον προκαλώντας του υλικές ζημιές.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

— Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020