«X Æ A-12»: Το παράξενο κωδικοποιημένο όνομα που έδωσε στο παιδί του ο Elon Musk

Ένα σωρό σπάνια ή παράξενα ονόματα επιλέγουν πολλοί γονείς ανά τον κόσμο για τα παιδιά τους, αλλά ο Elon Musk μάλλον το ανέβασε σε άλλο επίπεδο, ονομάζοντας τον γιο του «X Æ A-12 Musk».

Το πρώτο παιδί του δισεκατομμυριούχου με τη μουσικό Grimes έχει ήδη στρώσει πολλούς από τους followers του κ. SpaceX στη δουλειά, καθώς προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το όνομά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τα εκατομμύρια followers του Musk ζήτησε να μάθει το όνομα του παιδιού κι εκείνος έσπευσε να το τουιτάρει.

Είναι αλήθεια; Είναι τρολάρισμα; Λίγο και από τα δύο, εκτιμά ο Guardian. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως το tweet του Musk είναι ένας κώδικας του πραγματικού ονόματος του παιδιού. Τη θεωρία αυτή ενισχύει και το γεγονός πως η Grimes έχει στο τελευταίο της άλμπουμ ένα κομμάτι με τίτλο «4 Æ M».

Τη σκυτάλη πήρε η μουσικός η οποία επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, χωρίς ωστόσο να βοηθήσει και πολύ.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020