«Τα Χρονικά της Νέας Υόρκης», μια τοιχογραφία με πάνω από 1.000 Νεοϋρκέζους

Μια ύψους 16 μέτρων τοιχογραφία που αποτελεί το τελευταίο του έργο αποκάλυψε στη Νέα Υόρκη ο Γάλλος καλλιτέχνης και φωτογράφος JR Η μαυρόασπρη τοιχογραφία, με την επωνυμία «Τα Χρονικά της Νέας Υόρκης», είναι τοποθετημένη σε στοιβαγμένα κοντέινερ στο πάρκο Domino του Williamsburg, με φόντο τον Freedom Tower, την Williamsburg Bridge και το Empire State Building και σε αυτή απεικονίζονται 1.128 Νεοϋρκέζοι να στέκονται πάνω σε κτίρια.

Για να δημιουργήσει το έργο, ο JR φωτογράφισε άτομα και από τα πέντε δημοτικά διαμερίσματα του Μεγάλου Μήλου και, στη συνέχεια, έκανε κολάζ τις φωτογραφίες σε ένα γιγαντιαίο συλλογικό πορτρέτο. Η τοποθέτηση του έργου – του μεγαλύτερου που έχει έως σήμερα φιλοτεχνήσει ο Γάλλος καλλιτέχνης στη Νέα Υόρκη – συμπίπτει με μεγάλη έκθεση αφιερωμένη σε αυτόν την οποία έως τις 3 Μαΐου φιλοξενεί το Brooklyn Museum. Στο μουσείο, το έργο συνοδεύεται από ηχογραφήσεις ιστοριών από όσους απεικονίζονται στην τοιχογραφία (επιπλέον, οι περαστικοί από το πάρκο Domino μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή για τις τοιχογραφίες του JR και να ακούσουν τις ιστορίες αυτές). Η εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο έγινε εφικτή με τη συνεργασία του LOT-EK, ενός τοπικού αρχιτεκτονικού γραφείου, γνωστού για τα βιώσιμα αρχιτεκτονήματα που σχεδιάζονται εκεί. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, το γραφείο δημιούργησε μια μαιανδρική δομή από κοντέινερ, η οποία βλέπει προς τον East River.

Για να συμπέσουν με την έκθεση στο Brooklyn Museum, ο JR, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο διεθνή ΜΜΕ, έχει ήδη παρουσιάσει σειρά τοιχογραφιών σε διάφορα σημεία του Μπρούκλιν, συμπεριλαμβανομένων του Kings Theatre στο Flatbush και της Brooklyn Academy of Global Finance στο Bedford Stuyvesant.

Η έκθεση «JR: Chronicles» είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση του Γάλλου καλλιτέχνη στη Βόρειο Αμερική και σε αυτή περιλαμβάνονται φωτογραφίες, βίντεο, διοράματα και αρχειακό υλικό από όλη την καριέρα του. Προσφάτως, υποψηφιότητα για Όσκαρ έλαβε μια ταινία την οποία σκηνοθέτησε μαζί με τη διάσημη Ανιές Βαρντά: στην ταινία «Faces Places» παρακολουθούμε τη Βαρντά και τον JR να ταξιδεύουν στην αγροτική Γαλλία, δημιουργώντας πορτρέτα ανθρώπων που συναντούν.

JR Unveils Giant "Chronicles of New York" Mural On Shipping Containers In Domino Park https://t.co/NgQiRRMz3Z via @gothamist

— Roger Bultot (@rogab314) February 5, 2020