Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο Χιούστον, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) σε κτίριο στο Χιούστον του Τέξας και προκάλεσε τη θραύση τζαμιών σε κατοικίες στην ευρύτερη περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Δύο ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 4.25 τοπική ώρα (12.25, ώρα Ελλάδας) στην οδό Γκέσνερ, στο βορειοδυτικό Χιούστον, ακόμη υψωνόταν μία στήλη καπνού από το κτίριο, με τους πρώτους διασώστες κι αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση και να συνεχίζουν τις έρευνες για ζημιές και θύματα, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KTRK.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, εικόνα που μεταδόθηκε από το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο και εμφανίζει μία εκτυφλωτική λάμψη, την οποία ακολούθησε μία πύρινη σφαίρα. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη κατά τα φαινόμενα προήλθε από τις εγκαταστάσεις της Watson Grinding and Manufacturing, μίας μηχανουργικής εταιρείας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Αρτ Ασεβέντο τόνισε πως τα συντρίμμια από την έκρηξη εκτείνονται σε ακτίνα περίπου ενός χλμ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαρροή τοξικών αερίων από το κτίριο.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Σάμιουελ Πένια προέτρεψε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή «έως ότου έχουμε σαφείς πληροφορίες».

Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the “hot zone” — Clay, Gessner, Steffani, and Genard @abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl

— Katherine Whaley (@KatherineABC13) January 24, 2020