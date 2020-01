Κατέρρευσε κτίριο στο Χιούστον από την ισχυρή έκρηξη

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στο Χιούστον, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Watson Grinding and Manufacturing, προκάλεσε την κατάρρευση ενός κτιρίου και είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια γειτονικών κτιρίων,

Καπνός και φλόγες τύλιξαν την περιοχή και στο σημείο έσπευσαν οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Gessner Road, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ανέφερε στο Twitter η Αστυνομία του Χιούστον, που συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Το KTRK -θυγατρική εταιρεία του δικτύου ABC- μετέδωσε ότι οι κάτοικοι έκαναν λόγο για σπασμένα τζάμια και πόρτες από την έκρηξη.

Jose Ramos just gave me these photos from inside his daughter’s home. Ceiling cracked, sliding doors blown in. Everyone ok. Kids were terrified, he says. #abc13 #houstonexplosion pic.twitter.com/AzMUOmnK9U

— Courtney Fischer (@CourtneyABC13) January 24, 2020