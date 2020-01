Ρεκόρ παραμονής στο διάστημα για την Αμερικανίδα αστροναύτη Κριστίνα Κοχ

Για περισσότερες από 300 συνεχόμενες ημέρες βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η 40χρονη αστροναύτης Κριστίνα Κοχ της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχόμενης παραμονής γυναίκας στο διάστημα.

Η Κοχ θα παραμείνει αρκετά ακόμη στον ISS, και ώσπου να γυρίσει στη Γη στις 6 Φεβρουαρίου, κι έτσι το ρεκόρ της -το οποίο μάλιστα επιτεύχθηκε κατά την πρώτη διαστημική πτήση της- θα φθάσει τις 328 μέρες.

Το προηγούμενο γυναικείο ρεκόρ (288 συνεχόμενες μέρες στον ISS) κατείχε η Αμερικανίδα Πέγκι Γουίτσον από την περίοδο 2016-17.

«Για 300 ημέρες είχαν την τύχη να είμαι μέρος ενός πράγματος που αγωνίζεται να αντιπροσωπεύσει και να ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα. Καθώς κοιτώ έξω και σκέφτομαι τον κόσμο που μοιραζόμαστε, αυτή ήταν η πιο μεγάλη τιμή» έγραφε η ίδια στο Twitter συμπληρώνοντας 300 ημέρες στο διάστημα.

For 300 days I’ve been fortunate to be a part of something that strives to represent and benefit all humanity. As I look out and reflect on our shared world, that has been the greatest honor. pic.twitter.com/uQuS5F4rXj

