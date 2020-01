Καταζητούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις πιάστηκε να εισβάλλει ημίγυμνος σε σπίτι από την πόρτα του σκύλου

Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις πιάστηκε την ώρα που προσπαθούσε ημίγυμνος να μπει σε ένα σπίτι ηλικιωμένων, μέσα από την πόρτα για τον σκύλο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο 48χρονος, Leroy Vance, βρισκόταν έξω από το συγκεκριμένο σπίτι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν μία γυναίκα τον είδε και θεώρησε ότι είναι ληστής και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Καθώς η γυναίκα τηλεφωνούσε στην αστυνομία, ο 48χρονος επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού μέσω μιας συρόμενης πόρτα. Η προσπάθειά του ήταν άκαρπη και έτσι, αφού πρώτα έβγαλε μερικά ρούχα και έμεινε ημίγυμνος, έκανε νέα απόπειρα μέσω της πόρτας που υπάρχει για τον σκύλο.

Την ώρα που ο 48χρονος επιχειρούσε να κάνει την εισβολή, ο 83χρονος Fred Farrell είχε κατέβει στο γκαράζ και έκανε εργασίες, σε αντίθεση με τη σύζυγό του η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι και αντιλήφθηκε πως ένας άνδρας προσπαθεί να μπει στην οικία τους.

