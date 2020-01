Η φωτογραφία από το διάστημα που «τρέλανε» τους οπαδούς της Επίπεδης Γης

Αστροναύτης της NASA έστειλε φωτογραφία της Γης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τρέλανε τους οπαδούς της θεωρίας της Επίπεδης Γης.

Η Jessica Meir μοιράστηκε τις φωτογραφίες της στο Twitter και άθελά της τροφοδότησε στο μυαλό ορισμένων χρηστών του διαδικτύου τη θεωρία ότι ο πλανήτης μας δεν είναι στρογγυλός.

Από τη θέση τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες έχουν το προνόμιο μίας μοναδικής θέας της Γης, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να απολαύσουν. Ο ISS βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη σε απόσταση 250 μιλίων, γεγονός που σημαίνει ότι ο σταθμός κάνει κάθε μέρα το ταξίδι γύρω από τη Γη περίπου 16 φορές.

The first orientation may make more sense to you, but to me this is the ever-changing skyline on @Space_Station (photo 3). Perspective. The constant traffic of visiting vehicles makes for diverse vistas. Now the #Canadarm2 keeps #Cygnus company after @SpaceX #Dragon’s departure. pic.twitter.com/jfLMcDaf8R — Jessica Meir (@Astro_Jessica) 10 Ιανουαρίου 2020

Όπως αναφέρει η Mirror, ενώ οι φωτογραφίες που ανάρτησε η αστροναύτης της NASA δείχνουν καθαρά ότι η Γη είναι στρογγυλή, αρκετοί σκεπτικιστές δεν πείστηκαν, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι ο πλανήτης είναι επίπεδος.

Ένας χρήστης απάντησε χαρακτηριστικά: «Καλή προσπάθεια με το φωτογραφικό φίλτρο, αλλά είναι επίπεδη». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Αυτό είναι με φακό fish eye. Κάνει τη Γη να φαίνεται στρογγυλή. Στην πραγματικότητα η Γη είναι επίπεδη!».

Yes. That's fish eye lens. Make earth looks like round. Actually, the earth is Flat! — Santai Saja (@Sakadaekk) 10 Ιανουαρίου 2020

Ένας άλλος χρήστης αναρωτήθηκε: «Ώστε από ύψος 400 χιλιομέτρων μπορεί κάποιος να δει όλη τη στρογγυλή Γη; Ναι πολύ πιστευτό».

So from 400km above the earth you can view the whole round earth?

Yeah very believable. — David G (@Emrebal90172083) 10 Ιανουαρίου 2020

Nice try with the fish eye, but it's flat. — Daren Willcock (@mmafightcoach) 10 Ιανουαρίου 2020

Ενώ λοιπόν οι οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας έχουν πειστεί ότι η Γη είναι επίπεδη, οι άνθρωποι ξέρουν στην πραγματικότητα ότι ο πλανήτης είναι στρογγυλός για περισσότερο από 2.000 χρόνια.

Η NASA εξήγησε: «Οι αρχαίοι Έλληνες μέτρησαν τις σκιές κατά το θερινό ηλιοστάσιο και επίσης υπολόγισαν την περίμετρο της Γης. Χρησιμοποίησαν θέσεις άστρων και αστερισμών για να υπολογίσουν αποστάσεις στη Γη. Μπορούσαν επίσης να παρατηρήσουν την κυκλική σκιά του πλανήτη στο φεγγάρι κατά τη διάρκεια σεληνιακής έκλειψης. (Ακόμη μπορούμε να τη δούμε στις σεληνιακές εκλείψεις)».

Σήμερα οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιούν GPS και άλλους δορυφόρους για να μετρήσουν το μέγεθος της Γης μέχρι εκατοστό!

Η NASA πρόσθεσε: «Αν και ο πλανήτης μας είναι μια σφαίρα, δεν είναι τέλεια σφαίρα. Εξαιτίας της δύναμης που ασκείται όταν η Γη περιστρέφεται, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος είναι μερικώς επίπεδοι. Η περιστροφή της Γης, η ασταθής κίνηση και άλλες δυνάμεις κάνουν τον πλανήτη να αλλάζει σχήμα πολύ αργά, αλλά ακόμη είναι στρογγυλός».