Να γιατί υπάρχει προστατευτικό τζάμι σε ζωολογικό κήπο

Ένα μικρό αγόρι έζησε στιγμές που θυμάται για όλη τη ζωή στον ζωολογικό κήπο του Δουβλίνου.

Το παιδί είχε ποζάρει για φωτογραφίες σε έναν περιφραγμένο χώρο που βρισκόταν μία τίγρης, Με γυρισμένη την πλάτη του στο τζάμι, περίμενε τον πατέρα του να τραβήξει μία φωτογραφία. Η τίγρης με αργά βήματα πλησίασε προς το μέρος του… Οι εικόνες όμως που ακολούθησαν τρόμαξαν το μικρό παιδί και όσους βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, και φαίνεται η τίγρης να πλησιάζει σιγά-σιγά το παιδί. Όταν το παιδί γυρίζει να την κοιτάξει, παγώνει! Η τίγρης του επιτέθηκε, αλλά κατέληξε πάνω στο προστατευτικό τζάμι!

Ο πατέρας μάλιστα, στην ανάρτησή του στο twitter, έγραψε ως σχόλιο: «Ο γιος μου ήταν στο μενού στον ζωολογικό κήπο του Δουβλίνου σήμερα».

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g

— RobC (@r0bc) December 22, 2019