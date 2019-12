Πυροβόλησε τον κομμωτή γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα του γιου του

Απροσδόκητη κατάληξη είχε η επίσκεψη ενός πατέρα με τον 13χρονο γιο του σε ένα κουρείο έξω από το Χιούστον στο Τέξας.

Ο άνδρας, αφού πλήρωσε έφυγε και μετά από λίγη ώρα επέστρεψε στο κατάστημα και ζήτησε από έναν κομμωτή να φτιάξει το κούρεμα του εφήβου, καθώς δεν του άρεσε καθόλου.

Ο υπάλληλος έκανε τις επιδιορθώσεις που του ζητήθηκαν χωρίς έξτρα χρέωση, όμως ο πατέρας τον πυροβόλησε τρεις φορές και έγινε καπνός!

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Memorial Hermann και βρίσκεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.

Η Αστυνομία αναζητά τον δράστη τον οποίο περιγράφει ως «μαύρο άνδρα, που οδηγούσε ένα γκρι τετράθυρο σεντάν, πιθανόν Honda Accord».

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Τέξας δηλώθηκαν 725.368 όπλα.

Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO

— HCSOTexas (@HCSOTexas) 22 Δεκεμβρίου 2019