Εν ψυχρώ δολοφονία δικηγόρου με κατσαβίδι από 17χρονο σεσημασμένο, οργή από τον γιο του θύματος

Ο τραγικός θάνατος ενός 52χρονου δικηγόρου στο Νιούκαστλ, από έναν 17χρονο δράστη προκάλεσε στο δικαστήριο την έκρηξη του 15χρονου γιου του θύματος.

Ο Πίτερ Ντάνκαν πήγαινε στο σπίτι του, μετά τη δουλειά τον περασμένο Αύγουστο, όταν έγινε η δολοφονία του. Εκείνη τη στιγμή ο δράστης, Έβαν Άιρλαντ, μόλις είχε κλέψει κατσαβίδια από κοντινό κατάστημα και στην είσοδο εμπορικού κέντρου, «έπεσε» πάνω στον άτυχο 52χρονο δικηγόρο.

Όπως φάνηκε από τις κάμερες ασφαλείας ο δικηγόρος ήρθε κατά λάθος σε επαφή με τον έφηβο, ο οποίος εξοργίστηκε και τον τραυμάτισε θανάσιμα στην περιοχή της καρδιάς, με ένα από τα κατσαβίδια που λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει από κατάστημα.

Η οικογένεια του θύματος, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ήταν παρούσα στο δικαστήριο και ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους του Ντάνκαν, αποκάλυψε την οργή του για τη δολοφονία του πατέρα του και για το γεγονός πως ο Άιρλαντ είχε αφεθεί ελεύθερος -πριν τη δολοφονία- έχοντας συμμετάσχει σε ένα ένοπλο περιστατικό.

